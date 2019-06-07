Белорусы больше всех пострадали от грязной нефти, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» больше всех пострадала белорусская сторона, передает «БелТА».

По его словам, ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн, в то время как наибольшие потери якобы понесла Белоруссия.

«А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн», — сказал Лукашенко.

Данное заявление белорусский лидер сделал во время посещения посещения белорусского ОАО «Нафтан».

Ранее сообщалось, что Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть.