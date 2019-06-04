Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций
Посол Греции в Берлине передал немецкому МИД ноту, в которой греческое правительство призвало власти Германии начать переговоры относительно репараций. Об этом сообщает РИА «Новости»ю
Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Уточняется, что большая часть польских депутатов поддержала данное решение.
Согласно ноте, греческий народ требует у ФРГ возмещения за страдания жертв и потомков жертв германской оккупации, возврата оккупационного займа и возвращения нелегально вывезенных археологических и иных культурных ценностей.
Ранее сообщалось, что Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов.