Трамп рассказал о феноменальной торговой сделке с Британией
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заключит с Великобританией «феноменальное» торговое соглашение. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, Британия является крупнейшим иностранным инвестором для США.
Он также добавил, что у соглашения двух стран огромный потенциал.
Трамп подчеркнул, что новая сделка способна увеличить двусторонний товарооборот в два-три раза.
Ранее сообщалось, что Трамп решил заключить с Лондоном сделку по Huawei.