Трамп рассказал о феноменальной торговой сделке с Британией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заключит с Великобританией «феноменальное» торговое соглашение. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Британия является крупнейшим иностранным инвестором для США.

Он также добавил, что у соглашения двух стран огромный потенциал.

Трамп подчеркнул, что новая сделка способна увеличить двусторонний товарооборот в два-три раза.

Ранее сообщалось, что Трамп решил заключить с Лондоном сделку по Huawei.