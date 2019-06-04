«Роснефть» ввела Западно-Эргинское месторождение в промышленную эксплуатацию

Компания «Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, расположенное в ХМАО и входящее в состав Эргинского кластера. Команду начать отгрузку нефти с месторождения в режиме телемоста с годового собрания акционеров дал глава компании Игорь Сечин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Помимо Западно-Эргинского месторождения, в Эргинский кластер входят Кондинское, Чапровское, Ендырское и открытое в 2018 году Иртышское месторождения. Само Западно-Эргинское месторождение относится к классу трудноизвлекаемых. Его извлекаемые запасы нефти составляют по категории С1+С2 23 млн тонн.

К началу добычи месторождение было подготовлено примерно за полтора года, что компания объясняет применением новых методов бурения и строительства скважин, современными техническими и инженерными решениями. Сейчас там пробурено 49 скважин. Как было сказано в ходе телемоста, все применяемое на месторождении оборудование – российского производства.

«Для эффективной добычи трудноизвлекаемых запасов Эргинского проекта применяются самые современные технологии: управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием сверхпрочного полимерного проппанта и иные технологии увеличения отдачи пласта», — говорится в сообщении.

Эргинский кластер обеспечен единой системой транспорта, энергоснабжения, управления, что призвано оптимизировать расходы и повысить эффективность разработки труднодоступных месторождений. По словам гендиректора «Конданефти» Георгия Ефграфова, в ноябре 2017 был запущен Кондинский промысел Эргинского кластера, сейчас ускоренными темпами идет подготовка к запуску Чапровского месторождения.

«В условиях сложной транспортной инфраструктуры на Западно – Эргинское месторождение завезено более 130 тыс. тонн материалов, оборудования и топлива. Основная часть грузов для строительства и эксплуатации объектов была доставлена по зимним автодорогам. На месторождении построены объекты инфраструктуры, включая дожимную насосную станцию, нефтепровод до центрального пункта сбора Кондинского месторождения протяженностью 48 км», — уточнила компания.

Таким образом, создан новый центр нефтедобычи в ключевом регионе, где расположены крупные активы: «РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «Варьеганефтегаз», «Няганьнефтегаз».