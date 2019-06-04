Медведев утвердил дорожную карту механизма «регуляторной гильотины»

Российский премьер Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по реализации механизма «регуляторной гильотины». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление.

Как отмечается, теперь планируется подготовить новый закон о контрольно-надзорной деятельности, новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений.

Подготовить карту «регуляторной гильотины» поручил российский лидер Владимир Путин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал сроки разработки механизма «регуляторной гильотины».

«Безусловно, мы до февраля 2020 года должны определиться с тем регулирующим механизмом, который уже отжил, и его нужно ликвидировать и, соответственно, подготовить новое законодательство в этой части и нормативные документы», — говорил Силуанов.