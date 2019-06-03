РФ договорилась с контрагентами о принципах компенсации из-за «грязной» нефти

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Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба», передает ТАСС.

При этом, по его словам, конкретные суммы компенсаций на совещании в понедельник, 3 июня, не обсуждали, потому что для этого «еще слишком рано». Однако процедурные моменты стороны переговоров обсудили и приняли.

«Сегодня завершился очередной раунд переговоров между грузоотправителями и компаниями-грузополучателями. Достаточно эффективный, хороший день прошел, мы подписали протокол по итогам», — сказал Сорокин.

Он подчеркнул, что протокол по итогам переговоров завизировали все участники совещания.

Ранее в «Транснефти» назвали сроки очистки «Дружбы» от «грязной» нефти.