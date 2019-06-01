Эксперты назвали возраст, с которого детям можно давать карманные деньги

Эксперты проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности заявили, что карманные деньги можно выдавать по достижению школьного возраста. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, как отметили специалисты, деньги должны носить целенаправленный характер, и родителям следует вести совместные расчеты с детьми.

Эксперты также подчеркнули, что надо не просто выдавать деньги, но и обучать детей финансовой грамотности — где лучше хранить деньги, как не подвергнуться обману при совершении покупок, как можно накопить деньги.

Специалисты добавили, что объем средств зависит от достатка семьи, но при этом это не должна быть крупная сумма.

«Нужно исходить из потребностей и мечт ребенка», — отметил эксперт.

Кроме того, по мнению экспертов, с 10-12 лет у детей могут появиться собственные электронные кошельки, которые помогут приобрести им опыт совершения покупок и распоряжения деньгами.