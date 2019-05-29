Орешкин пояснил свое заявление о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин настаивает, что у России нет никакой необходимости ограничивать социальную поддержку незащищенных слоев населения ради роста экономики, как это в свое время делали в Китае.

Орешкин пояснил в фейсбуке, что недавно отвечал на Столыпинском форуме на вопрос об особенностях экономики Китая.

По его мнению, интересными для России были бы тезисы по активной политике в области управления кредитным предложением и концентрации усилий государства на прорывных направлениях.

СМИ же, сетует Орешкин, сделали акцент совсем на другом — а именно на ограничении мер соцподдержки в Китае и ошибочно сделали вывод, что то же самое глава МЭР предлалает сделать и в России.

«В России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости пока не приходится», — констатирует Орешкин.

«Поэтому необходимо двигаться по пути дальнейшего снижения бедности и дифференциации доходов», — уверен министр.