Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Транснефти».
Как отмечается, перекачка нефти началась в 00.10 по местному времени.
«Расчетное время подхода кондиционной нефти — 18.00 (местного времени)», — уточнили в компании.
Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию по «Дружбе», возникла еще в апреле. По этой причине Белоруссия, а также Украина, Польша, Словакия и Венгрия приостановили прием российской нефти.
На настоящий момент прокачку нефти возобновили Белоруссия и Украина.
Ранее сообщалось, что чистая нефть по «Дружбе» движется в сторону Словакии и Венгрии.