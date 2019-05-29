Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

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Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Транснефти».

Как отмечается, перекачка нефти началась в 00.10 по местному времени.

«Расчетное время подхода кондиционной нефти — 18.00 (местного времени)», — уточнили в компании.

Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию по «Дружбе», возникла еще в апреле. По этой причине Белоруссия, а также Украина, Польша, Словакия и Венгрия приостановили прием российской нефти.

На настоящий момент прокачку нефти возобновили Белоруссия и Украина.

Ранее сообщалось, что чистая нефть по «Дружбе» движется в сторону Словакии и Венгрии.