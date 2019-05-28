Китай хочет получать больше российского газа

Китай выразил заинтересованность в дополнительных поставках российского газа по газопроводу «Силе Сибири», сообщает РИА «Новости».

Как заявила заместитель председателя правления и генеральный директор »Газпром экспорт» Елена Бурмистрова, точный объем поставок еще не определен.

Кроме того, нет договоренностей по цене, но они ожидаются в ближайшее время.

«Надеемся, что можем порадовать наших инвесторов потенциальным увеличением объемов поставок по «Силе Сибири», — заявила она.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как будут конкурировать США и Россия на китайском рынке газа.