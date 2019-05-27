Гройсман предсказал страдания украинцев при объявлении дефолта

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что, в случае объявления дефолта в стране, украинцы будут страдать. Об этом сообщает «112 Украина».

По мнению Гройсмана, украинцы достаточно настрадались из-за кризиса, а от любых дефолтов в первую очередь пострадают граждане.

«Неплатежи — это глобальный кризис и возврат в 90-е годы прошлого века», — добавил Гройсман.

По его словам, в настоящее время Украине необходимо сосредоточиться на экономике и добросовестном обслуживании долгов.

Ранее сообщалось, что Коломойский потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт. Он отметил, что если Зеленский не пересмотрит свои отношения с МВФ, то «закончит как бывший лидер страны Петр Порошенко».