Гройсман предсказал страдания украинцев при объявлении дефолта
Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что, в случае объявления дефолта в стране, украинцы будут страдать. Об этом сообщает «112 Украина».
По мнению Гройсмана, украинцы достаточно настрадались из-за кризиса, а от любых дефолтов в первую очередь пострадают граждане.
«Неплатежи — это глобальный кризис и возврат в 90-е годы прошлого века», — добавил Гройсман.
По его словам, в настоящее время Украине необходимо сосредоточиться на экономике и добросовестном обслуживании долгов.
Ранее сообщалось, что Коломойский потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт. Он отметил, что если Зеленский не пересмотрит свои отношения с МВФ, то «закончит как бывший лидер страны Петр Порошенко».