Коломойский потребовал от Зеленского объявить дефолт

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины.

Такую точку зрения он высказал в интервью Financial Times.

Бизнесмен выразил уверенность, что Киеву стоит поступить с кредиторами так же, как это сделала Греция.

Он также привел в пример Аргентину, которая, по его словам, благополучно пережила несколько дефолтов.

Коломойский отметил, что если Зеленский не пересмотрит свои отношения с МВФ, то «закончит как Петр Порошенко».

Ранее Коломойский потребовал вернуть долю в «Приватбанке».