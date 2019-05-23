Орешкин назвал условия для роста экономики РФ

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что модель, которая обеспечит рост российской экономики не ниже 3%, пока не сформирована. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для роста ВВП России необходимо вести работу по повышению инвестиционной активности и качества инвестиций.

Он также добавил, что российская экономика растет 12 кварталов подряд.

Орешкин подчеркнул, что данных показателей «недостаточно».

Ранее сообщалось, что Орешкин отчитал Росстат за ошибку.