Орешкин назвал условия для роста экономики РФ
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что модель, которая обеспечит рост российской экономики не ниже 3%, пока не сформирована. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, для роста ВВП России необходимо вести работу по повышению инвестиционной активности и качества инвестиций.
Он также добавил, что российская экономика растет 12 кварталов подряд.
Орешкин подчеркнул, что данных показателей «недостаточно».
Ранее сообщалось, что Орешкин отчитал Росстат за ошибку.