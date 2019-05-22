США готовы к новым переговорам с КНР

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готов к новым торговым переговорам с Пекином. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, новые переговоры должны быть основаны на предыдущих консультациях.

Он также добавил, что США продолжат защищать своих фермеров от Китая.

Мнучин подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не будет «торопиться» с отменой пошлин на товары из Китая.

Ранее СМИ сообщили, что США могут добавить в черный список еще одну китайскую компанию.