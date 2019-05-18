Минтранс анонсировал досрочное завершение строительства Крымского моста

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Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет открыта раньше срока, передает ТАСС.

Он напомнил, что указание о досрочном завершении строительства отдал президент России Владимир Путин.

«У нас принято указание, пожелание руководителя выполнять», — сказал Дитрих.

При этом министр транспорта не уточнил, когда откроется железнодорожное сообщение.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи.