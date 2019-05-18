Минтранс анонсировал досрочное завершение строительства Крымского моста
Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет открыта раньше срока, передает ТАСС.
Он напомнил, что указание о досрочном завершении строительства отдал президент России Владимир Путин.
«У нас принято указание, пожелание руководителя выполнять», — сказал Дитрих.
При этом министр транспорта не уточнил, когда откроется железнодорожное сообщение.
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи.