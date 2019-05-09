Влияние торговой войны США и Китая на рубль оценили в Кремле
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что в случае повышения США пошлин на китайские товары рубль может ослабнуть. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, власти страны готовы к такому сценарию.
«Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, потому что это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики», — отметил Белоусов.
Он также добавил, что опаснее являются непредсказуемые колебания рубля, с чем Минфин и ЦБ на настоящий момент борются.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что намеревается увеличить пошлины на ряд китайских товаров.