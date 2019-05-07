В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании «Нафтогаз» на трубопровод «Северный поток — 2», сообщает ТАСС.

В ЕК заявили, что подготовят ответ после тщательного изучения.

«ЕК получила послание «Нафтогаза». Мы направим ответ после его тщательного изучения», — отметили в Еврокомиссии.

Ранее «Нафтогаз» подала жалобу на «Газпром» в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода «Северный поток — 2».