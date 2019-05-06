Daily Telegraph сообщила о тайных переговорах Терезы Мэй по новому референдуму

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела тайные переговоры по поводу возможности проведения второго референдума с вынесением вопроса о выходе страны из Европейского союза, сообщила газета Daily Telegraph.

Британский премьер со своими помощниками и кабинетом министров пыталась спланировать сценарий на случай, если правительство страны не сможет предотвратить парламентское голосование по второму референдуму.

Обсуждение состоялось в преддверии встречи консерваторов с лейбористами на этой неделе.

Лейборист Джон Макдоннелл отметил в интервью, что в таком случае любая сделка по Brexit может быть вынесена на общенародное голосование.

Ранее сообщалось, что Терезу Мэй вновь призвали уйти в отставку из-за провала Brexit.

Изначально дата выхода страны из ЕС была запланирована на 29 марта, однако позже перенесена из-за отсутствия компромисса внутри правительства.