Bild: преемница Меркель вступилась за «Северный поток — 2»

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Преемница канцлера ФРГ Ангелы Меркель — председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр встала на защиту «спорного» трубопровода «Северный поток — 2», пишет таблоид Bild.

С немецкой точки зрения, газ играет более важную роль в качестве альтернативного энергоносителя, особенно на фоне отказа от угля и атомной энергии, рассказала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, неважно, является ли это в настоящее время критическим вопросом, но Германия поддерживает проект. Глава ХДС подчеркнула, что проект вызывает опасения у многих соседних стран, особенно на Украине и в Польше. Преемница Меркель добавила, что принятие новой газовой директивы ЕС, как отмечала ранее Меркель, даст гарантии государствам.

Ранее в водах России началась укладка труб «Северного потока — 2».