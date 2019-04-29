Стало известно, какую выгоду получит ЕС от «Северного потока — 2»

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ЕС может ежегодно экономить около €8 млрд после начала эксплуатации газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG.

По данным пресс-службы, европейцы смогут экономить за счет того, что цены на газ уменьшатся на 13%.

«Если газопровод будет построен к концу 2019 года и введен в эксплуатацию в 2020 году, европейские семьи получат доступ к источнику газа с более низкой себестоимостью», — уточнили в Nord Stream 2 AG.

Ранее стала известна степень готовности «Северного потока — 2».

Также до этого Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве.

Согласно законопроекту, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать правилам, которые распространяются на наземные трубы.