Стало известно, какую выгоду получит ЕС от «Северного потока — 2»
ЕС может ежегодно экономить около €8 млрд после начала эксплуатации газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG.
По данным пресс-службы, европейцы смогут экономить за счет того, что цены на газ уменьшатся на 13%.
«Если газопровод будет построен к концу 2019 года и введен в эксплуатацию в 2020 году, европейские семьи получат доступ к источнику газа с более низкой себестоимостью», — уточнили в Nord Stream 2 AG.
Ранее стала известна степень готовности «Северного потока — 2».
Также до этого Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве.
Согласно законопроекту, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать правилам, которые распространяются на наземные трубы.