Центробанк принял решение по ставке

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Банк России не стал менять ключевую ставку, она останется на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

При этом в Центробанке допустили, что ставка будет снижаться в следующих кварталах.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II-III кварталах 2019 года», — отмечается в сообщении ЦБ.

Почему Банк России не стал менять ключевую ставку, читайте в материале «Газеты.Ru».