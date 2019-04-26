Центробанк принял решение по ставке
Банк России не стал менять ключевую ставку, она останется на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
При этом в Центробанке допустили, что ставка будет снижаться в следующих кварталах.
«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II-III кварталах 2019 года», — отмечается в сообщении ЦБ.
Почему Банк России не стал менять ключевую ставку, читайте в материале «Газеты.Ru».