Депутат обратился к властям из-за угрозы остановки винзаводов в Крыму

Депутат Госдумы Вадим Белик направил обращения в ФАС России, Генпрокуратуру, Минпромторг России и другие ведомства в связи с тем, что винодельческие предприятия Крыма могут остановить производство из-за прекращения поставок стеклотары. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь» заявила, что производитель стеклотары, входящий в международный концерн, останавливает поставки бутылок в Крым из-за санкций. В частности, АО «Кавминстекло», которое является одним из двух крупнейших поставщиков стеклотары в Крым, перешло под контроль американских инвесторов.

«Ситуация с «Кавминстекло», когда наши предприятия могут остаться без стеклотары — очередная проблема, к решению которых нужно подключаться на уровне федеральных ведомств», — заявил Белик.