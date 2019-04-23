Европа исключила пересмотр сделки по Brexit

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что европейские власти не будут пересматривать достигнутые условия сделки по выходу Великобритании из состава Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что данное заявление он сделал, комментируя сообщения СМИ о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй намерена отправиться в Брюссель, чтобы договориться о новых условиях выхода Британии из состава ЕС.

Он подчеркнул, что стороны уже добились «наилучшей» сделки по Brexit.

Ранее британские СМИ сообщали, что однопартийцы заставят Мэй назвать дату своей отставки.