Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

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Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, состояние Гейтса увеличилось благодаря росту акций Microsoft.

Как отмечается, акции компании выросли на фоне скорой публикации ее финансового отчета.

При этом богатейшим человек мира по версии журнала остается глава Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $153 млрд.

Ранее СМИ сообщили, что Билл Гейтс потратил $171 млн на пашни.