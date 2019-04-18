Сотрудник Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко арестован по делу о хищении 1 млрд рублей. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, передает ТАСС.

По ее словам, Мнишко необоснованно получил эти средства за счет завышения цены государственного контракта с 2008 по 2018 годы адвокатской коллегией.

«Сегодня по ходатайству следствия в отношении должностного лица Росавиации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметила Марковская.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Чайка в своем докладе назвал объем хищений в Роскосмосе.