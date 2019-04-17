Официальный курс евро на четверг снизился

Официальный курс евро к рублю, установленный российским Центробанком на четверг, 18 апреля, снизился на 29,13 коп. — до 72,3602 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центробанка.

По информации регулятора, официальный курс доллара на 18 апреля уменьшился на 29,72 коп. — до 63,945 руб.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, 18 апреля, уменьшилась по сравнению с показателем на среду, 17 апреля, на 29,5 коп. и составила 67,7318 руб.

Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 64 руб.