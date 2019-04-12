Bloomberg оценил ущерб британских компаний от Brexit

Расходы шести крупнейших британских компаний из-за Brexit составляют около £348 миллионов ($456,3 миллионов), подсчитало агентство Bloomberg.

Bloomberg подсчитал расходы таких компаний, как Королевский банк Шотландии (RBS), банк HSBC, лондонская страховая компания Hiscox, лоукостер EasyJet, производитель лекарств AstraZeneca и компания Babcock — инженерный и оборонный подрядчик.

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Компании вынуждены идти на дополнительные траты, которые оцениваются в миллионы фунтов стерлингов, на фоне ближайшего выхода Великобритании из Европейского союза. Страну ожидают еще шесть месяцев неопределенности, поэтому компании готовятся к наихудшему сценарию «хаотичного» Brexit без сделки.

Изначально дата выхода из ЕС была назначена на 29 марта. На этой неделе ЕС продлил срок до 31 октября.