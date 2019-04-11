WSJ: США хотят получить одобрение ЕС и КНР по Boeing 737 MAX
Компания Boeing и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов лайнеров 737 MAX. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, американское ведомство сформировало группу с участием представителей Бразилии, Китая, Евросоюза, Канады, Индонезии и ОАЭ.
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Как отмечается, этот шаг призван восстановить доверие в мире к самолетам Boeing.
При этом первое заседание группы с иностранными участниками состоится в апреле.
Ранее СМИ сообщили, что Boeing не продал ни одного 737 после крушения в Эфиопии.