WSJ: США хотят получить одобрение ЕС и КНР по Boeing 737 MAX

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Компания Boeing и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов лайнеров 737 MAX. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, американское ведомство сформировало группу с участием представителей Бразилии, Китая, Евросоюза, Канады, Индонезии и ОАЭ.

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Как отмечается, этот шаг призван восстановить доверие в мире к самолетам Boeing.

При этом первое заседание группы с иностранными участниками состоится в апреле.

Ранее СМИ сообщили, что Boeing не продал ни одного 737 после крушения в Эфиопии.