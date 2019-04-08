В ФБР ответили на сообщения о расследовании против Коломойского

Представитель ФБР Тина Джэгерсон прокомментировала информацию о расследовании ведомства против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не подтверждаем и не опровергаем», — сказала Джэгерсон.

Как отмечается, в офисе федерального прокурора США по Северному округу Огайо также не стали опровергать наличие расследования в отношении Коломойского.

Ранее СМИ сообщили, что ФБР ведет расследование против Коломойского.