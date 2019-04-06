Стали известны вакансии с полумиллионной зарплатой

Стало известно, кому в России готовы платить зарплату более 500 тыс. руб. в месяц. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на рейтинг hh.ru.

Согласно представленной информации, получать такую сумму в Москве может операционный или генеральный директор с опытом работы не менее шести лет, свободно владеющий английским языком и умеющий выводить новые продукты на рынок. На зарплату 400-700 тыс. в Туле может рассчитывать специалист «VP PROD». Если он имеет шестилетний опыт управлении 20 и более сотрудниками, а также разрабатывал и совершенствовал продукты. Ему также понадобится разговорный английский и опыт участия в международных проектах. Директор по информационным технологиям в столице может ежемесячно получать 400-600 тыс. руб. Для этого ему понадобятся выдающиеся лидерские качества и умение справляться с проблемами.

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