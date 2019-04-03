FT узнала, что мешает готовой на 90% торговой сделке США и Китая

Стороны США и Китая на торговых переговорах достигли решения большинства вопросов, стоящих на пути заключения соглашения, которое может положить конец торговой войне, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

На данном этапе китайские и американские чиновники пытаются договориться о том, как реализовать и обеспечить соблюдение соглашения. Самым острым моментом в торговых переговорах остается желание президента США Дональда Трампа сохранить часть пошлин на китайские товары, чтобы оставить себе рычаги давления на Пекин. В Китае же хотят немедленной отмены всех американских пошлин, которые введены на китайские товары на сумму в $250 млрд.

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«Мы подошли к концу игры. На 90% соглашение достигнуто, а последние 10% — это самая трудная часть, самая сложная часть, она потребует компромиссов обеих сторон», — сказал представитель Торговой палаты США Майрон Бриллиант.

Если раунд обсуждений на этой неделе между Вашингтоном и Пекином станет успешным, это может проложить путь к саммиту между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином уже в апреле, пишет газета. На саммите лидеры смогут подписать соглашение и тем самым развеять тучи, царящие над глобальной экономикой и финансовыми рынками.