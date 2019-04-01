Белоруссия получит от Москвы $600 млн на погашение выданных Россией займов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам министра, Минск также выполнил все требования, позволяющие ему претендовать на получение $200 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития.
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«…Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до 600 миллионов долларов США», — сказал Силуанов.