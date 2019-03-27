Абызов дал первое интервью после задержания
Экс-министр открытого правительства Михаил Абызов заявил журналистам в первом интервью после задержания, что ему «хочется спать» после долго допроса. Об этом пишет «Московский комсомолец».
В издании рассказали, что в настоящий момент Абызов находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе.
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Он заметил, что его задержали «ребята образованные, культурные», к которым он не имеет никаких претензий. Абызов отметил, что его не кормили, однако после этого добавил, что он «и не просил».
«Если будут нарушатся мои права, я знаю, что делать. Вон тут [в камере] целый «иконостас» с адресами правозащитных структур», — подчеркнул Абызов.
Ранее «Коммерсантъ» узнал суть предъявленных Абызову обвинений.