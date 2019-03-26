Испытания нового крыла МС-21 завершились

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о завершении испытаний нового крыла для самолета МС-21. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, заканчиваются испытания нового крыла. Оно было создано после того, как поставки материалов из Соединенных Штатов прекратились. Мантуров уточнил, что в настоящее время материалы приобретают в Юго-Восточной Азии, но впоследствии эта проблема будет решена.

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«...примерно на шесть месяцев мы уйдем вправо, но при этом мы потом уже точно не вернемся к тем поставщикам, которые были», — сказал Мантуров.

Он добавил, что российская сторона намерена передать самолет заказчикам в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что третий опытный самолет МС-21-300 впервые совершил полет.