СМИ предрекли рост цены на газ из-за установки «умных» счетчиков

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По подсчетам Минэнерго, создание в России «умной» системы учета газа может обойтись в 385 млрд руб., пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в кабмин.

В издании рассказали, что расходы на установку нового оборудования планируется включить в тарифы для населения. Таким образом, добавили в газете, стоимость газа может вырасти на 5-10%.

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Также отмечается, что монтаж «умных» счетчиков могут передать распределительным организациям.

Ранее Росстандарт пообещал избавить россиян от «поверочного рабства».