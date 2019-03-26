СМИ предрекли рост цены на газ из-за установки «умных» счетчиков
По подсчетам Минэнерго, создание в России «умной» системы учета газа может обойтись в 385 млрд руб., пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в кабмин.
В издании рассказали, что расходы на установку нового оборудования планируется включить в тарифы для населения. Таким образом, добавили в газете, стоимость газа может вырасти на 5-10%.
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Также отмечается, что монтаж «умных» счетчиков могут передать распределительным организациям.
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