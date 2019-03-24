Ректор МГУ перечислил самые востребованные учебные направления будущего

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий назвал приоритетными сферами для изучения в ближайшие десять лет человеческий мозг, мировой океан и освоение космоса, передает ТАСС.

Он отметил, что «сердце» всех этих вызовов будет оставаться в университетах, которые будут играть все большую роль.

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Также он выразил надежду на скорое устранение дисбаланса между развитыми и развивающимися странами, что, по его мнению, станет возможно благодаря более доступному образованию в последних.

«Университеты, я абсолютно уверен, будут по-прежнему локомотивом и скрепой общества, надеждой людей на лучшее будущее», — сказал Садовничий.

Данное заявление он сделал во время своего выступления на Дне открытых дверей в МГУ.

Ранее самые востребованные профессии назвал Минтруд.