«Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн объектов

Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что «гаражная амнистия» в России может затронуть около 4 млн гаражей, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«По нашим оценкам, в стране порядка 4 млн гаражей, которые были построены еще в советское время», — сказала Абрамченко.

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При этом она уточнила, что сложно на данном этапе оценить экономический эффект от «гаражной амнистии».

Абрамченко уточнила, что после регистрации гаражи станут объектами налогообложения, соответственно, с них будут вестись ежегодные налоговые отчисления.