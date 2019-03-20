Глава минтранса США поручила проверить сертификацию Boeing 737 MAX

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Глава минтранса США Элейн Лан Чао поручила генеральному инспектору провести официальную проверку сертификации самолета 737-MAX 8. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, данное решение было продиктовано соображениями безопасности.

«Безопасность является главным приоритетом ведомства, и все мы опечалены гибелью людей в результате недавних аварий с Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии», — говорится в обращении минтранса.

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Подчеркивается, что Boeing подала заявку на сертификацию в 2012 году. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предоставило этот документ только в 2017 году.

Ранее сообщалось, что следственные органы заинтересовались Boeing 737 MAX.