МВФ заблокировал перевод €500 млн для Украины

Украина не получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в €500 млн, сообщает «Вести.Ru».

Уточняется, что МВФ пока заблокировал этот перевод. В стране сейчас работает оценочная миссия от ЕС, которая делает свои заключения.

Ранее Петр Порошенко пообещал, что жители страны каждый месяц будут чувствовать улучшения в жизни начиная с 2019 года.

По мнению Порошенко, этому должна способствовать реализация программы по борьбе с бедностью, благодаря которой каждый украинец будет ежемесячно чувствовать, «что жизнь меняется, а бедность отступает».