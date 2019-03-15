В США заявили о проблемах с поставками СПГ из-за ситуации в Керченском проливе

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Первый заместитель главы минэнерго США Дэн Бруиллетт заявил на энергетической конференции CERAWeek, что доставке сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Черноморский регион мешает ситуация в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, доставки СПГ Украине осложнены «деятельностью вокруг Керченского пролива». При этом Бруиллетт отметил, что в США нет уверенности относительного Черноморского региона как жизнеспособного рынка для данного топлива.

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«[США] будут рады это изучить», — добавил представитель минэнерго.

Ранее сообщалось, что импорт американского СПГ в Европу вырос на 181% за год.