Forbes назвал нового богатейшего миллиардера России

Совладелец газовой компании ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон стал 32-м в списке ста богатейших миллиардеров по версии Forbes, это самое высокое место среди россиян. Список был опубликован на сайте издания.

Отмечается, что всего в список вошли восемь россиян.

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Сообщается, что состояние Михельсона за год увеличилось на $6 млрд и достигло $24 млрд. Таким образом он сместил с позиции лидера основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина, которого Forbes назвал самым богатым россиянином в 2018 году.

Ранее Forbes назвал богатейшего человека Земли.