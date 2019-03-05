Медведев назвал условия для сохранения транзита газа через Украину

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 г, но при ряде условий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что одним из условий является стабильная политическая обстановка на Украине.

Ранее министр энергетики России Александр Новак назвал условия контракта по украинскому транзиту.