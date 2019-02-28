В Минтруде рассказали, кто может стать жертвой увольнения весной

В Минтруде провели мониторинг, который показал, сотрудников каких областей могут сократить ближайшей весной. Об этом пишут «Известия».

Согласно данным издания, работы могут лишиться примерно 115,7 тысяч жителей России, что считается невысоким показателем. Потеря работы грозит сотрудникам, занятым в сфере автомобилестроения (25,8 тысяч человек), а также работающим в банковских (15,4 тысяч человек) и транспортных сферах (23,4 тысячи человек).

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«…большинство сокращений может произойти в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), Пермском крае (4,4 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.)», — отмечается в материале.

Уточняется, что сокращения могут затронуть и тех, кто занимается производством электрооборудования и машин, добычей полезных ископаемых и производит строительные материалы.

Ранее сообщалось, что жителей России беспокоит безработица, экономический кризис и недоступности многих видов медицинского обслуживания.