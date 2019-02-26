Новак назвал условия контракта по украинскому транзиту

Министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru» назвал условия для заключения нового контракта на использование системы украинской ГТС.

Он отметил, что одно из условий касается экономической привлекательности украинского транзитного маршрута.

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«Должны быть предоставлены условия, которые были бы конкурентноспособные по отношению к другим маршрутам. И, соответственно, тарифы на прокачку газа должны быть конкурентными», — отметил он.

Вторым условием Новак назвал урегулирование всех возникших споров, которые рассматриваются в различных инстанциях арбитражных судов.

Он также добавил, что в этом вопросе предстоит большая дискуссия.