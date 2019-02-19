CNBC: Россия не выполняет обещаний по нефтяной сделке ОПЕК+

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В нефтяной сделке, в рамках которой Россия и Саудовская Аравия пообещали поддержать цены путем сокращения добычи «черного золота», обещания выполняет только Эр-Рияд, отмечает американский телеканал CNBC.

Сделка ОПЕК+ в настоящее время находится в шатком состоянии, поясняет CNBC. В конце прошлого года страны-производители ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить поставки на 1,2 млн баррелей в сутки.

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Саудовская Аравия подтвердила, что сократит добычу нефти дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки — до 9,8 млн баррелей в сутки к марту. Если такие результаты будут достигнуты, то значит, что Саудовская Аравия взяла на себя ответственность за 70% общего целевого показателя сделки ОПЕК+.

В свою очередь, Россия с октября по начало февраля снизила добычу только на 47 тыс. баррелей в сутки, хотя должна была отвечать за большую долю сокращений, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что нефть дорожает на данных ОПЕК по снижению добычи.