Основателя Baring Vostok Калви отправили к тюремным врачам

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви проходит осмотр у тюремных врачей, передает ТАСС.

Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

Медосмотр был назначен после жалоб Калви на боли в спине.

Отмечается, что медкомиссия позволит определить, нужен ли Калви второй матрас, который он просил.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин охарактеризовал ситуацию с арестом Калви как чрезвычайную для экономики.