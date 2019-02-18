Основателя Baring Vostok Калви отправили к тюремным врачам
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви проходит осмотр у тюремных врачей, передает ТАСС.
Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.
Медосмотр был назначен после жалоб Калви на боли в спине.
Отмечается, что медкомиссия позволит определить, нужен ли Калви второй матрас, который он просил.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин охарактеризовал ситуацию с арестом Калви как чрезвычайную для экономики.