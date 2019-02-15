ЦБ закупил валюту для Минфина на 12,5 млрд рублей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/809/12092809/RIAN_5499638.HR-pic905-895x505-59120.jpg">

Банк России купил валюту для Министерства финансов с расчетами 14 февраля на 12,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные регулятора.

15 января ЦБ возобновил покупки на рынке валюты для Минфина, которые до этого были прекращены в сентябре 2018 года.

Ранее Минфин заявил, что ведомство направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 194 млрд рублей в период с 7 февраля до 6 марта. Ежедневный объем покупок, таким образом, составит 9,7 млрд рублей.