Грозит ли России дефолт из-за новых санкций, рассказал Силуанов

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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов рассказал, грозит ли России секвестр бюджета или дефолт из-за очередных санкций в будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, экономика страны подготовила базу, которая позволит ей реагировать на новые ограничительные меры со стороны США.

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«У нас профицитный бюджет на трехлетку, вопрос долга, конечно, он будет болезнен. Конечно, доходности по нашим облигациям могут возрасти, но никаких дефолтов, никакого сокращения бюджета или секвестра не предусматривается даже в случае новых санкций», — отметил Силуанов в интервью «России 24» в кулуарах российского инвестфорума в Сочи.

Ранее сообщалось, что Силуанов высказался о новых санкциях США против России.