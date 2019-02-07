SZ: Франция выступит против «Северного потока — 2»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/191/11999191/RTS1T5D0-pic905-895x505-75894.jpg">

Источники во французском правительстве рассказали, что страна намерена одобрить поправки к газовой директиве Евросоюза (EC). Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Как отмечается, директива распространяет основные принципы, определяющие регулирование европейского газового рынка, на трубопроводы за пределами ЕС. Они касаются и «Северного потока — 2».

Реклама

По словам источников, они полагают, что проект приведет к возникновению «стратегических проблем» для жителей Европы.

«Мы не хотим усиливать нашу зависимость от России и тем самым наносить ущерб интересам стран ЕС, таким как Польша и Словакия», — сказал источник.

Уточняется, что это означает, что французская сторона выступит против проекта.

Ранее первый замглавы МИД Владимир Титов заявил, что посол США в Германии Ричард Гренелл «вышел за рамки приличий», разослав немецким компаниям письмо о потенциальных санкциях по проекту «Северный поток-2».