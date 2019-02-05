Топ-менеджеру «Аэрофлота» предъявили обвинения

Заместителю директора департамента производства полетов компании «Аэрофлот» Анатолия Якимчука предъявлены обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Тушинского суда Москвы.

Как отмечается, в его отношении заведено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК России за дачу взятки должностному лицу.

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«В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде, следующее заседание по нему назначено на 8 февраля», — пояснил собеседник агентства.

Подчеркивается, что по этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что задержан топ-менеджер «Аэрофлота».